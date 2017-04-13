Начался суд над арестованным по делу FETÖ членом ПНФА

2017-04-13 11:43 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу члена Партии Народный Фронт Азербайджана Фуада Ахмедли.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Фикрета Гурбанова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Ф.Ахмедли заявил, что не смог ознакомиться с актом обвинения.

Поэтому заседание суда было отложено до 25 апреля.

Отметим, что Фуад Ахмедли был задержан 18 августа 2016 года. Согласно информации Генпрокуратуры и СГБ, Ф.Ахмедли работая в ООО «Azerfon» передавал личные данные абонентов третьим лицам.

Также сообщалось, что во время обыска на квартире Ф.Ахмедли, среди принадлежащих ему вещей были обнаружены запрещенная законодательством литература и CD диски, листовки с выступлениями Фетуллаха Гюлена. Ф.Ахмедли инкриминированы 302 и 308 статья УК Азербайджана.