Бывшего главу Марий Эл задержали через неделю после отставки

2017-04-13 11:53 | www.apa.az | 3

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщил Игорь Трунов, адвокат другого фигуранта дела — предпринимателя Николая Кривашина.

Следователи проводят обыски в московской квартире дочери Маркелова и в доме его жены. «По делу проходят трое — Маркелов, который задержан, а также взяткодатели — предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала «Регион 1» Мария Кожевникова», — добавил Трунов.

Отметим, 6 апреля чиновник по собственной просьбе был освобожден от должности главы Марий Эл. Врио руководителя республики стал бывший заместитель полпреда в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев. Во время встречи с Евстифеевым президент Владимир Путин отметил, что Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы».