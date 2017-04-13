Рамиль Усубов назначил врача начальником – ФОТО

2017-04-13 10:15 | www.oxu.az | 2

В министерстве внутренних дел Азербайджана произведено кадровое назначение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на bakipost.az, приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова на должность начальника Республиканского госпиталя имени Арифа Гейдарова МВД назначен полковник-лейтенант медицинской службы Исби Бабаханов.

Ранее И.Бабаханов занимал должность замначальника Госпиталя по лечебной работе. Он работает в данном учреждении с 1999 года.

Отметим, что прежний начальник Республиканского госпиталя имени Арифа Гейдарова, полковник медицинской службы Рамиз Акберов несколько месяцев назад был отправлен в отставку в связи с достижением им пенсионного возраста.

A.M.

