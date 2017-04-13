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В Венесуэле в ходе протестов погибли пять человек

2017-04-13 10:20 | www.oxu.az | 2

Число погибших в результате антиправительственных протестов в Венесуэле достигло пяти человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в среду канал Once Noticias.

По словам губернатора штата Лара Энри Фалькона, два человека были убиты в ходе манифестаций на территории этого штата. На пресс-конференции Фалькон рассказал, что оба погибших были застрелены в городе Баркисимето военизированными сторонниками президента Николаса Мадуро, одному убитому было 36 лет, второму – 14 лет, еще 12 человек получили ранения, отмечает портал Universal.

Местные СМИ сообщали о гибели за все время протестов еще трех человек. Молодой мужчина был застрелен на прошлой неделе в штате Миранда, затем еще один юноша был убит в городе Валенсия (штат Карабобо), а в Каракасе от последствий воздействия слезоточивого газа скончалась пожилая женщина.

В последние дни в Венесуэле проходят массовые акции оппозиции, протестующей против недавнего решения Верховного суда, резко ограничившего полномочия оппозиционного парламента. Само решение уже отменено, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.

Н.О.

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