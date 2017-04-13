Возможности Азербайджана позволяют реализовать здесь самые амбициозные проекты - Газпромбанк (версия 2)

2017-04-13 12:02 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:22)

БАКУ /Trend/ - Профессионализм, квалификация, технологии и возможности, которые есть в Азербайджане, позволяют реализовывать здесь самые сложные и амбициозные проекты, считает первый вице-президент российского Газпромбанка Александр Казначеев.

"Особая гордость для нас - это рассказать про бизнес с [азербайджанской госнефтекомпанией ] SOCAR. Отношения выстраивались годами, сейчас можно сказать, что мы сделали уникальный проект под названием SOCAR Polymer", - сказал он на встрече с местными предпринимателями в четверг в Баку.

По словам Казначеева, тот опыт, который банк получил в Азербайджане позволяет говорить, что в эту страну можно вкладывать.

"Мы понимаем, что профессионализм, квалификация, технологии и возможности, которые есть в Азербайджане, позволяют реализовывать здесь самые сложные и амбициозные проекты. К таким проектам относится наш следующий проект - SOCAR GPC, который безусловно является еще более впечатляющим проектом", - сказал он.

Общая стоимость проекта SOCAR Polymer составляет 750 миллионов долларов, из них 60 процентов средств финансируются за счет Газпромбанка. Проект реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. В первом квартале 2018 года в рамках проекта планируется сдать в эксплуатацию завод по производству полипропилена, а в третьем квартале - полиэтиленовый завод.

В рамках проекта GPC планируется создание в 15 километрах от Баку газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса, мощность которого составит около 10 миллиардов кубометров газа в год (эти заводы станут крупнейшими предприятиями в мире в данном сегменте), строительство работающей на газе этиленовой установки пиролиза мощностью 610 тысяч тонн, пропиленовой установки мощностью 130 тысяч тонн и полиэтиленовой установки мощностью 600 тысяч тонн, установок Бутен-1 и Гексен-1, создание общезаводского хозяйства и энергетического центра тепла.

Стоимость проекта, по первоначальным оценкам, составляет приблизительно четыре миллиарда долларов. Нидерландский ING Bank, Государственный банк развития Китая и российский "Газпромбанк" выступают финансовыми консультантами SOCAR GPC. Американская Vinson & Elkins является юридическим консультантом на международном уровне, а фирма PSG привлечена в качестве юридического консультанта в Азербайджане.

(Автор: Азад Гасанли)