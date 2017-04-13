Колоритный и вкусный Центральный рынок Будапешта - глазами азербайджанского путешественника (ФОТО)

2017-04-13 12:04 | www.trend.az | 3

БУДАПЕШТ /Trend/ - Одной из достопримечательностей венгерской столицы, наряду со многими другими, несомненно считается Центральный рынок Будапешта (венг. Központi Vásárcsarnok). Это самый главный, самый старый и самый большой крытый рынок Будапешта, построенный еще в 1897 году. Интересно, что этот памятник архитектуры с момента возведения и вплоть до настоящего времени используется по назначению - для рыночной торговли.

Расположен он недалеко от перекинутого через Дунай моста "Свобода" (венг. -Szabadság híd) на площади Фёвам (Fővám tér). Считается, что посещение центрального рынка это мероприятие "три в одном", и даже "четыре в одном". Во-первых, можно полюбоваться красивым архитектурным зданием, во-вторых, приобрести свежие овощи, фрукты, приправы, гастрономические продукты, токайского вина, венгерской палинки (фруктовый бренди), целебный алкогольный бальзам «Unicum». В-третьих, все туристы обычно покупают сувениры и предметы традиционной венгерской одежды. И, наконец, здесь есть кафе-закусочные, где можно вкусно поесть, выпить пива. Еще один плюс то, что рядом с рынком проходит главная туристическая и торговая улица Будапешта - Ваци.

На первом этаже здания в 10 000 кв.м. идет бойкая торговля в основном сельскохозяйственной продукцией. Среди них также много ларьков с приправами, в особенности паприкой в различных видах и формах. Ведь венгры, как турки, любят добавлять острый красный перец в еду и он всегда аппетитно красуется на столах кафе и ресторанов. Так, самый дешевый тюбик паприковой пасты стоит 300 форинтов (примерно 1 евро). А килограмм высушенного красного перца в упаковке равен 1500 форинтов (5 евро). Известная перченная венгерская колбаса-салями (500 грамм) стоит 1800 -2500 форинтов (6-8 евро) .

Цены на овощи и фрукты в Будапеште не такие уж дешевые и практически соответствуют общеевропейским. Килограмм огурцов стоят 600 форинтов (2 евро), пучок зелени 150 форинтов (50 центов), картошки - 300 форинтов (1 евро), апельсинов - 600 форинтов (2 евро). Здесь же на первом этаже в небольших коробочках продают знаменитое «фуа гра» - Венгрия после Франции второй в мире производитель нежной гусиной печени.

Второй этаж здания является не менее колоритным и практически выделен под сувенирные лавки и кафе. Здесь на прищепках подвешены изящные салфетки в форме цветов. На длинных рядах лежат тончайшие кружева, а глиняные изделия покрыты глазурью и расписаны в соответствии с традициями венгров. Глаза разбегаются от изобилия различных сувениров, магнитов, кружек и всего прочего.

В кафе на этом этаже можно перекусить, отведав настоящий суп-гуляш или полакомиться традиционным вишневым штруделем «Ретэш».

Рынок работает шесть дней в неделю с раннего утра до 18.00 вечера, по воскресеньям – выходной.

(Автор и фото - Эльчин Гусейнов)