Население Азербайджана в I квартале израсходовало на покупку продовольственных товаров 4 млрд. манатов

2017-04-13 12:15 | www.apa.az | 3

Население Азербайджана приобрело в I квартале 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 7,9 млрд. манатов, что на 1,6% превышает показатель аналогичного периода 2016 года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете по статистике, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 4 млрд. манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2016 года на 0,7%), 3,9 млрд. манатов – на непродовольственные товары (рост на 2,6%).

По данным комитета, за отчетный период 45,5% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,5% - напитки и табачные изделия, 17,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,2% - на электроприборы и мебель, 4,9%- на автомобильное топливо, 1,3% - на фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,9% - на мебель, 0,8% - на компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,2% - на прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров в январе-марте составили 138,8 манатов, на покупку непродовольственных товаров – 133,6 манатов.