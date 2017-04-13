CNN узнал о перехвате спецслужбами США переговоров о подготовке химатаки
2017-04-13 12:15 | www.apa.az | 3
Вашингтон перехватил переговоры сирийских военных и специалистов по химическому оружию, которые обсуждали подготовку к химической атаке в Идлибе.
Как передает АПА со ссылкой на CNN, эти переговоры не оставляют сомнений в виновности Башара Асада.
Разведка США перехватила переговоры сирийских военных и специалистов по химическому оружию, которые обсуждали подготовку к химической атаке с применением зарина в Идлибе, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа.
Собеседник CNN рассказал, что США перехватывают большой объем сообщений в таких странах, как Сирия и Ирак, однако эти данные зачастую так никогда и не обрабатываются, «если не происходит какое-то конкретное событие, которое требует от аналитиков поиска разведывательных материалов».
Перехваченные переговоры состоялись до инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, однако были изучены уже после атаки для того, чтобы выяснить, кто несет за нее ответственность, указывает собеседник CNN. По его словам, перехваченные переговоры «не оставляют сомнений», что ответственность за атаку лежит на президенте Сирии Башаре Асаде. Американский чиновник также отметил, что русские более осторожны в своих переговорах.
По его словам, в настоящее время самым весомым доказательством того, что к химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля причастны российские военные, остается российский беспилотный аппарат, замеченный над больницей, в которой получали помощь пострадавшие во время этой химической атаки. «У США есть конкретные разведданные, которые указывают, что это был русский беcпилотник», — отмечает CNN.
Химатака в населенном пункте Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб в Сирии произошла 4 апреля. Жертвами произошедшего, по данным ЮНИСЕФ, стали более 80 человек, не менее 500 пострадали.