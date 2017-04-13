Зарплатные карты корпоративным клиентам всего за 3 дня!

2017-04-13 10:25 | www.oxu.az | 2

Всегда отличающийся оперативным, быстрым и качественным обслуживанием Expressbank объявляет о старте новой кампании – предоставлении клиентам зарплатных карт на бесплатной основе в течение 3 рабочих дней.

Являясь членом международных платежных систем Visa International и Master Card International, Expressbank, в зависимости от предпочтений клиента, предлагает зарплатные карты VISA Electron или Maestro.

По условиям новой кампании процесс открытия счетов, заказа и предоставления зарплатных карт клиентам будет осуществляться в течение трех рабочих дней и совершенно бесплатно.

Следует отметить, что кампания, которая будет длиться до 15.06.2017 предусмотрена для юридических лиц и частных предпринимателей. Для того чтобы подключиться к данной кампании, необходимо лишь заключить контракт с Банком, а также предоставить необходимые документы и список сотрудников.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.