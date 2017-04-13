Сильвестр Сталлоне подал в суд на кинокомпанию Warner Brothers

2017-04-13 10:31 | www.oxu.az | 2

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне решил подать в суд на кинокомпанию Warner Brothers. По мнению актера, студия намеренно скрыла доходы от фильма «Разрушитель» 1993 года, и не выплатила ему соответствующую долю.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании Сталлоне Rogue Marble Productions.

Согласно тексту иска, картина заработала в мировом прокате 159 млн долларов США, а также хорошо продавалась на VHS, DVD и других носителях. Контракт между студией и актером подразумевал, что актер претендует на 15% от сборов, если они составят свыше 125 млн долларов. The Hollywood Reporter уточняет, что если бы «Разрушитель» собрал больше 200 млн долларов, доля Сталлоне выросла бы до 17,5%, а если больше 250 млн долларов — до 20% от суммы сборов.

Между тем, еще недавно Warner Brothers утверждала, что сборы составляли всего 68 млн долларов. Когда Rogue Marble обратился к WB за разъяснениями, ему в ответ пришел лишь чек на 2,8 млн долларов без дополнительных объяснений.

«Это предполагает откровенную и явно преднамеренную подлость против международно признанного таланта», - прокомментировала подачу иска Rogue Marble. Пресс-секретарь WB Джек Хорнер отказался от комментариев Bloomberg.

A.C.

