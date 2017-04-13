Туркменистан и Италия изучают перспективы энергетического сотрудничества

2017-04-13 12:06 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии Диего Унгаро, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

"Обсудив перспективы энергетического сотрудничества между странами, стороны выразили заинтересованность в налаживании контактов между бизнес-структурами двух стран", - сказано в информации.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления политико-дипломатических связей, расширения торгово-экономического взаимодействия.

Присутствие итальянского бизнеса заметно в нефтегазовом секторе. В ноябре 2014 года компания Eni продлила в Туркменистане свою деятельность в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) на десять лет. Речь идет о контрактной нефтегазоносной территории в более чем тысячу квадратных километров в Балканском велаяте (области) страны.

Компания также проявила интерес к исследованию морских блоков 19 и 20 в туркменской части Каспия с запасами в более чем 500 миллионов тонн нефти и 630 миллиардов кубометров природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)