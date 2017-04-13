Bakan Çavuşoğlu son teklif için tarih verdi

2017-04-13 13:36 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye vize muafiyeti konusunda son teklifin Haziran ayında yapılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize muafiyeti konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız.

AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır." şeklinde konuştu.