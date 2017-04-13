Вышеградская группа поддержала Азербайджан в намерении упростить визовый режим с ЕС

2017-04-13 12:22 | www.apa.az | 3

«Страны Вышеградской группы поддерживают желание Азербайджана продолжить диалог по упрощению визового режима с Евросоюзом и ждут следующих шагов».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении, принятом на вчерашней встрече глав МИД стран Вышеградской группы и Восточного партнерства.

В заявлении также выражена поддержка соответствующей инициативе Армении, приветствуется отмена визового режима с Грузией и выражена надежда на применение безвизового режима с Украиной в скором времени.

Министры призвали к достижению прогресса на переговорах по новому соглашению с Азербайджаном.

В заявлении министры выразили поддержку программе Восточного партнерства, как стратегической составной части политики соседства ЕС и активному, ведущему фактору стабильности. Отмечается, что декларация, которая будет принята в ноябре текущего года на саммите Восточного партнерства, должна учитывать усилия стран-партнеров и предлагать европейские перспективы заинтересованным сторонам.