Согласно новому закону молодые люди при покупке сигарет должны будут предъявить удостоверение личности

2017-04-13 12:26 | www.apa.az | 3

В Азербайджане вводится запрет на продажу табачных изделий несовершеннолетним и на привлечение их к торговле табачными изделиями. Во всех точках, где продаются табачные изделия, надо будет предъявлять удостоверение личности.





Как сообщает АПА, в 13 статье нового законопроекта «Об ограничениях использования табачных изделий» (Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака) отмечено, что запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом.

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим табачную продукцию (покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его личность. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти.

В статье также отмечается, что продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст, не представлен.

В конце статьи подчеркивается, что не допускается употребление табака несовершеннолетними.