На Абшероне два автомобиля сбили пешехода насмерть – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-13 10:38 | www.oxu.az | 2

В Абшеронском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на отрезке трассы Баку-Сумгайыт, пролегающей на территории поселка Джейранбатан автомобиль марки Mercedes A Class с государственным номерным знаком 50-CV-299 сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину 40-45 лет.

Силой удара пострадавший упал под колеса ехавшего сзади автомобиля марки Mercedes Vito с государственным номерным знаком 90-TF-811. В результате пешеход погиб на месте происшествия. Состояние тела не позволяет установить личность потерпевшего.

По факту сотрудники Абшеронского районного управления полиции увезли на штрафную стоянку автомобили, участвовавшие в ДТП. Водители задержаны.

A.M.

