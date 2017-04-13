Названа дата начала продаж смартфонов с поддержкой 5G

2017-04-13 10:44 | www.oxu.az | 2

Первые смартфоны, поддерживающие технологию 5G, по всей видимости, появятся на рынке уже через два года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ICTnews, об этом пишет Light Reading со ссылкой на представителя компании Qualcomm.

По сообщению издания в 2019 году на рынок поступят новые устройства, которые будут поддерживать сразу две технологии 4G/LTE и 5G. При этом они будут обладать функцией постоянного подключения к сети 4G.

4G-подключение даст возможность пользователю оставаться в онлайн даже в случае, когда упадёт сигнал в высокочастотном диапазоне, что станет отличием от нынешнего переключения с 4G на 3G в случае аварийной ситуации.

Во второй половине текущего года, в рамках дальнейшего развития программ тестирования, компания Qualcomm планирует начать предлагать производителям телефонов свою технологию 5G модемов (Snapdragon X50), после чего в следующем году планируется начать тестирование устройств.

5G-сети – сети нового поколения, которые придут на смену существующим 4G сетям, по прогнозам, должны стать доступны по всему миру примерно с 2020 года. После этого к сети будут подключены миллиарды устройств, и эти самые сети должны будут обеспечить им сверхбыстрые скорости передачи данных – в то время как сети 4G были оптимизированы лишь для смартфонов. Кроме того, сети 5G должны обеспечивать низкую степень задержки, а также малое потребление энергии, сообщает Mediasat.

У.А.

