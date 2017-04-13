У России и Туркменистана близкие подходы к региональным проблемам - посол

2017-04-13 12:20 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend/ - У России и Туркменистана близкие подходы к глобальным и региональным проблемам, сказано в распространенном в местных СМИ обращении Александра Блохина, чрезвычайного и полномочного посла России в Туркменистане.

В эти дни отмечается 25-летие установления дипотношений между Москвой и Ашхабадом.

"С удовлетворением отмечаем совпадение или близость подходов России и Туркменистана к ключевым глобальным и региональным проблемам, общую решимость углублять сотрудничество во внешнеполитической сфере как в двустороннем, так и многостороннем формате", - сказано в послании.

Дипломат констатирует, что текущий уровень партнёрства в полной мере отвечает своему стратегическому характеру. "Мы придаём большое значение проводимой Ашхабадом политике нейтралитета, поддерживали, и будем поддерживать его конструктивный и созидательный внешнеполитический курс, стремление обеспечить мир и стабильность в Центральной Азии",- отмечается в материале.

По мнению российского посла, сегодня наблюдается процесс становления Ашхабада как важного международного политического хаба.

"И это отвечает интересам всего региона", - подчеркивает Блохин.

В информации говорится о том, что состоявшийся 1 ноября прошлого года визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Сочи подтвердил совместную приверженность курсу на дальнейшее укрепление двусторонних стратегических связей.

Россия, как сказано в послании, последовательно стремится обеспечивать устойчивую динамику межгосударственных торгово-экономических отношений с Туркменистаном на обоюдовыгодной, равноправной и конструктивной основе. В настоящее время в стране ведут деловую активность около 190 фирм с российским капиталом.

Всё более заметную роль с каждым годом играют межрегиональные контакты. Наиболее эффективно развиваются отношения с Астраханской областью, Республикой Татарстан и Санкт-Петербургом.

(Автор: Гусейн Гасанов)