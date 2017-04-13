Самолёт в Индии совершил экстренную посадку из-за попавшей в двигатель птицы

2017-04-13 10:54 | www.oxu.az | 2

В Индии самолёт авиакомпании Jet Airways, следовавший из Кхаджурахо в Дели, совершил экстренную посадку в Варанаси из-за попавшей в двигатель птицы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на NDTV, на борту в тот момент находилось 138 пассажиров.

Известно, что никто из людей не пострадал. Инженеры осмотрели приземлившийся «боинг» и обнаружили серьёзные повреждения двигателя. Самолёт отправили на ремонт.

Представитель авиакомпании сообщил, что пассажиров «боинга» пересадили на другие рейсы, следующие в Дели.

Н.О.