В Ичери шехер прошло шоу швейцарских и азербайджанских паркурщиков (ФОТО)

2017-04-13 12:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер прошло шоу швейцарских и азербайджанских паркурщиков, организованное в рамках Недель Франкофонии Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", посольством Швейцарии и Международным фондом Евразия-Пресс, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

В шоу приняли участие спортсмены клубов "X-Trem Move" и "Gilavar" - Кевин Крупи, Иоанн Ройг, Гасан Мамедзаде, Аяз Гурбанов, которые показали головокружительные прыжки и трюки у стен Девичьей башни.

Недели Франкофонии проходят в Баку с 1 по 22 апреля 2017 года. Помимо посольства Мексики в мероприятиях по этому поводу участвуют Посольства Бельгии, Египта, Франции, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Румынии и Швейцарии.

Паркур - искусство рационального перемещения и преодоления препятствий, как правило, в городских условиях. Многими занимающимися воспринимается как стиль жизни. В настоящее время активно практикуется и развивается многими объединениями и частными лицами во многих странах. Сутью паркура является движение и преодоление препятствий различного характера. Таковыми могут считаться как существующие архитектурные сооружения (перила, парапеты, стены и пр.), так и специально изготовленные конструкции (применяемые во время различных мероприятий и тренировок)

(Автор: Вугар Иманов)