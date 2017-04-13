ГЭЦ: Взимание платы за экзамены почти вдвое уменьшило число поступающих в магистратуру в Азербайджане

2017-04-13 12:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане заметно снизилось количество поданных документов в магистратуру из-за того, что экзамены стали платными, сообщили в четверг в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Как говорится в сообщении ГЭЦ, по сравнению с прошлым годом число бакалавров, прошедших регистрацию для участия в экзамене в текущем году, уменьшилось.

Если в 2016 году заявления для поступления в магистратуру подали 24 110 бакалавров, то в 2017 году число поданных заявлений составило 13 081, сообщили в ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)