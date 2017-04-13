Кличко: «Потенциал сотрудничества Киев - Баку реализован не полностью»

2017-04-13 12:54 | www.apa.az | 2

«Потенциал сотрудничества между Киевом и Баку реализован не полностью».

Как сообщает АПА, об этом заявил находящийся с визитом в баку мэр Киева Виталий Кличко.

«Сотрудничество двух столиц находится на начальном этапе. Есть потенциал для сотрудничества в сферах бизнеса, культуры и спорта. Я говорил об этом на встрече с президентом. Очень жаль, что в предыдущие годы этот потенциал не использовался», - сказал В.Кличко.