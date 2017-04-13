Глава МИД Азербайджана посетит Венгрию
2017-04-13 10:57 | www.oxu.az | 2
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках заседания министров иностранных дел Вышеградской группы и стран Восточного партнерства в Варшаве встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в ходе встречи был проведен обмен мнениями о будущих перспективах развития двусторонних отношений и возможного сотрудничества.
Была отмечена важность взаимной поддержки в многостороннем формате в рамках международных организаций. Стороны обсудили расширение двусторонней договорно-правовой базы.
Э. Мамедъяров подчеркнул, что с удовольствием принял предложение коллеги посетить Венгрию.