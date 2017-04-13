"Вышеградская группа" призывает к прогрессу в связи с новым соглашением Баку и ЕС

2017-04-13 12:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министры стран "Вышеградской четверки" вновь заявили о своей решительной поддержке «Восточного партнерства» как стратегического аспекта Европейской политики соседства и ключевого и активного фактора стабильности и экономического прогресса в Восточной Европе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран-членов "Восточного партнерства" и Вышеградской четверки по итогам вчерашней встречи в Польше.

Они призвали институты ЕС предпринять соответствующие шаги для того, чтобы "Восточное партнерство" оставалось на повестке дня ЕС в соответствии с Глобальной стратегией ЕС, говорится в заявлении.

Страны "Вышеградской четверки" призвали к дальнейшему прогрессу в продолжающемся процессе переговоров с Азербайджаном в отношении нового соглашения с ЕС.

Министры также поддержали желание Азербайджана продолжить диалог по либерализации визового режима и ожидают дальнейших шагов в этом направлении, говорится в заявлении

Накануне в Варшаве состоялась встреча глав МИД стран-членов "Восточного партнерства" и Вышеградской группы.

(Автор: Эльмира Таривердиева)