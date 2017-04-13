В Азербайджане ожидается град, в горных районах снег

2017-04-13 12:56 | www.apa.az | 3

14 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами будет слабый туман. Однако ночью и вечером в некоторых районах полуострова ожидается изморось. Подует порывистый юго-западный ветер, который вечером сменится на северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 14-19° тепла, в некоторых частях полуострова 22-24°, в Баку ночью 8-10°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 мм до 751 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 45-55%.

Ночью и утром в западных районах, а днем и в других районах возможны кратковременные дожди. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

14-16 апреля в северных и западных районах временами будет дождливо. В некоторых районах будут грозы, град, в горных районах снег. Подует порывистый западный ветер.