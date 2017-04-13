Для обслуживания Игр исламской солидарности выделены 90 машин скорой помощи

2017-04-13 13:03 | www.apa.az | 3

Бригады, выделеные для оказания неотложной медицинской помощи во время Игр исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая, ожидают в полной готовности.

Как сообщил АПА главврач Бакинской станции скорой и неотложной помощи Рауф Нагиев, для оказания медицинских услуг во время международного мероприятия выделе 90 бригад. В состав бригады входят 42 санитарных автомобиля.

По словам Р.Нагиева, помощь предполагается оказывать в основном гостям, спортсменам и участникам соревнований: «42 санитарных автомобиля оборудованы современной техникой, лекарственными препаратами, новыми медицинскими средствами. Для врачей и медперсонала с целью оказания услуг по реанимации проведены повторные курсы. Спортивные объекты определены согласно списку, который утвердил Олимпийский комитет».

Р.Нагиев добавил, что в течение дня населению медпомощь оказывают 138 бригад: «Та же картина будет в обычные дни во время Исламиады. Для службы 103 будут выделены спецврачи со знанием английского и французского языков. С начала до конца мая станция скорой помощи будет работать в усиленном режиме».