Трамп: США и Россия совершенно не ладят друг с другом

2017-04-13 11:03 | www.oxu.az | 2

Отношения с Россией достигли «низшей точки».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы совершенно не ладим с Россией», - сказал глава Соединенных Штатов. При этом он подчеркнул, что все еще стремится к нормализации отношений с Москвой.

«Было бы здорово, если бы мы поладили с Путиным, с Россией…Я хотел бы поладить со всеми… Когда мои полномочия закончатся, мир станет намного лучше», - заявил Трамп.

Н.О.