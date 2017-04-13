Мадуро рассказал, что спасся от засады

2017-04-13 11:17 | www.oxu.az | 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что во время посещения города Сан-Феликс против него готовилась засада, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

По сообщениям СМИ, протестующие забросали его военный джип камнями и выкрикивали оскорбления, когда он приветствовал своих сторонников.

«Некоторые там сошли с ума, когда кричали глупости. Они готовили засаду, но организовать её не дал народ», - заявил Мадуро.

Как сообщает новостной портал Universal, президент обратился к своим спасителям со словами поддержки и вспомнил о 15-ой годовщине попытки госпереворота против Уго Чавеса, который на тот момент занимал пост главы государства.

«Это те же самые люди. У них те же цели. И есть тот же народ, который им противостоит и их побеждает», - отметил Мадуро.

Чавес был свергнут 12 апреля 2002 года. При помощи своих сторонников и верных частей армии ему удалось вернуться спустя два дня.

Н.О.