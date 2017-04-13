Газпромбанк готов помочь повысить конкурентоспособность азербайджанского бизнеса (версия-2)

2017-04-13 12:51 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Российский "Газпромбанк" готов предоставить азербайджанским предпринимателям технологии, которые позволят им повысить свою конкурентоспособность, сказал в четверг первый вице-президент банка Александр Казначеев на встрече с местными предпринимателями в Баку.

"Шок, вызванный падением цен на нефть, с которым столкнулись, вероятно, все страны, уже прошел. Сегодня все думают о развитии, вернувшись к рассмотрению инвестиционных программ, к вопросам повышения эффективности, и, безусловно, модернизация производства является одним из важнейших элементов укрепления конкурентоспособности на глобальном рынке ", - сказал первый вице-президент банка.

По словам Казначеева, "Газпромбанк" последние два года уделяет серьезное внимание работе с Азербайджаном. "В частности, мы стали членами Российско-Азербайджанского делового совета, куда вошли все крупнейшие российские предприятия. Безусловно, это платформа, которая позволяет нам обсуждать целый ряд вопросов с предприятиями Азербайджана, в том числе экономическое и инвестиционное сотрудничество", - сказал первый вице-президент банка.

В группу "Газпромбанка" входит множество различных компаний, которые действуют не только на финансовом рынке, но и на рынке драгоценных металлов, нефти и газа, строительства и других.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)