Внесены изменения в правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом

2017-04-13 11:23 | www.oxu.az | 2

При организации нерегулярных пассажироперевозок перевозчики перед рейсом должны обеспечить техосмотр транспортных средств и медицинское обследование водителя.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

До сих пор перевозчики совместно с заказчиком перевозок составляли правила безопасности перевозки пассажиров, а также расписание движения автобусов по маршрутам с учетом установленного для водителей режима отдыха и работы.

Теперь перевозчики перед рейсом должны обеспечить техосмотр транспортных средств и медицинское обследование водителя.

Регистрационная форма результатов проверки технического состояния автотранспортных средств перед рейсом будет вестись в «Журнале осмотра автотранспортных средств перед рейсом», определенным министерством транспорта, связи и высоких технологий.

Э.А.

