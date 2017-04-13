Представитель России при ООН: Что ты глаза отводишь? – ВИДЕО

2017-04-13 11:29 | www.oxu.az | 2

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил представителю Великобритании Мэттью Райкрофту: «Не смей оскорблять Россию больше!»

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия «злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии - ред.) и применение химоружия», а также что Москва «потеряла доверие».

По словам Сафронкова, Райкрофт «только и думает о том, чтобы затруднить усилия» спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ ООН конфронтационность и враждебность.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?», - обратился Сафронков к Райкрофту.

По его словам, Райкрофт предъявляет оскорбительные требования к гарантам перемирия в Сирии, в то время как Лондон лишь принимает у себя незаконные группировки.

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!», - сказал Сафронков.

Н.О.