В Губе перевернулся пассажирский автобус, пострадали 10 человек (версия 2)

2017-04-13 13:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Губе перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадало 10 человек, сообщили в четверг Trend в Губинской районной центральной больнице.

По полученной информации, госпитализированы десять человек из пассажиров, находящихся в автобусе. Семерым пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, и они были отпущены на амбулаторное лечение, однако состояние трех пострадавших расценивается как средней тяжести.

ДТП произошло на 173 километре автомагистрали Баку-Губа. Микроавтобус Mercedes, управляемый жителем Губинского района Рамином Мамедовым, съехав с дороги, перевернулся.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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