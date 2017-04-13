В Азербайджане началась модернизация парогенераторного комплекса (ФОТО)

2017-04-13 13:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения SOCAR Polymer паровой энергией предусматривается модернизация парогенераторного комплекса, построенного 16 лет назад, сказал журналистам в четверг директор завода "Этилен-полиэтилен" ПО "Азерикимья" Огтай Нифталиев.

По его словам, в связи с этим подписано соглашение межлду азербайджанской госкомпанией SOCAR и германской E.ON., в рамках которого создано совместное предприятие ООО SOCAR-UNIPER.

Соответствующее соглашение о создании СП SOCAR-UNIPER по производству турбогенераторной установки подписали в мае 2016 года в Баку глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент UNIPER Клаус Шефер. 51 процент в СП принадлежит SOCAR, 49 процентов - UNIPER.

Кроме того, стороны подписали предварительное проектное соглашение по строительству паровой турбогенераторной установки на заводе "Этилен-полиэтилен".

Стоимость проекта по созданию СП SOCAR-UNIPER оценивается в 26 миллионов евро.

Проект направлен на повышение экономической эффективности действующего на заводе "Этилен-полиэтилен" парогенераторного комплекса и обеспечит производство дополнительных объемов электроэнергии.

20 миллионов евро для проекта будут привлечены у баварского банка сроком на 15 лет под годовую ставку в один процент. Первоначальный капитал СП составит четыре миллиона евро, и эти средства вложит UNIPAR. SOCAR предоставит оборудование на два миллиона евро.

Установка начнет производство в 2018 году. Ввод ее в эксплуатацию позволит снизить себестоимость производства пара до 0,019 маната за кубометр, что является очень низким показателем для страны.

Компания UNIPER, штат которой составляет 14 тысяч человек, начала работу в январе 2016 года. UNIPER была создана в результате реструктуризации части немецкого энергоконцерна E.ON.

(Автор: Гусейн Велиев)

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