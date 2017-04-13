Трамп: «Доллар становится слишком сильным»

2017-04-13 13:18 | www.apa.az | 3

«Доллар становится слишком сильным и это может, в конечном счете, навредить экономике».

Как заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal, он предпочел бы сохранение низкого уровня процентных ставок. «Я думаю, наш доллар становится слишком сильным и отчасти это моя ошибка, потому что люди мне доверяют. Но это наносит вред - в конечном счете это навредит. Очень, очень трудно конкурировать при сильном долларе, в то время как другие страны девальвируют свои валюты».

Д.Трамп также сказал, что его администрация не будет объявлять Китай валютным манипулятором, отказавшись от одного из своих обещаний времен предвыборной кампании. «Они не валютные манипуляторы», - сказал Д.Трамп о Китае.

Д.Трамп также сказал, что уважает главу ФРС Джанет Йеллен, добавив, что завершение срока полномочий в 2018 году - не конец для нее. Это ознаменовало смену позиции президента, критиковавшего Д.Йеллен в ходе предвыборной кампании, когда он говорил, что глава ФРС удерживает процентные ставки на слишком низком уровне.

Комментарии американского президента привели к снижению доллара, доходности госбондов и акций США.