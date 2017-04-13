Генпрокуратура распространила информацию об обрушении здания в центре отдыха

2017-04-13 11:35 | www.oxu.az | 2

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с обрушением строившегося здания в центре отдыха в Сабаильском районе Баку.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы прокуратуры Эльдар Султанов, по факту в прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статье 222.3 Уголовного кодекса (Нарушение правил техники безопасности при проведении строительных, буровых и других работ, повлекшее по неосторожности гибель человека или другие тяжкие последствия).

Он также отметил, что по делу назначена соответствующая экспертиза, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия в направлении установления причин произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

Отметим, что из-под обломков разрушенного здания извлекли тела 2 человек, 4 человека получили телесные повреждения. Один из пострадавших после оказания ему первой медицинской помощи был отпущен домой, а трое доставлены в Клинический медицинский центр. Их состояние оценивается как средней тяжести.

A.M.

