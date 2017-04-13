Дания может установить пограничный контроль на границе с Швецией

2017-04-13 11:43 | www.oxu.az | 2

В случае неблагоприятной ситуации с безопасностью в Швеции соседняя Дания может ввести пограничный контроль на границе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, в интервью газете Jyllands-Posten министр по вопросам интеграции и иммиграции Дании Ингер Стёйберг подчеркнула, что её правительство «не будет колебаться».

«В свете теракта в Стокгольме и большого числа мигрантов, которые могут нелегально поехать в Данию, правительство внимательно следит за тем, что происходит в Швеции», — сказала министр.

В самой Швеции после теракта в Стокгольме тоже было принято решение усилить на своих границах контроль. Кроме того, власти намерены увеличить финансирование правоохранительных органов.

Напомним, 7 апреля на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма грузовик въехал в скопление людей. В полиции сообщают о четверых погибших, ещё 15 человек получили ранения. Прокуратура задержала двух человек, включая предполагаемого участника наезда.

Н.О.