Очередные экзамены в колледжи Азербайджана пройдут 16 апреля

2017-04-13 13:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 апреля проведет экзамены в колледжи на базе общего среднего образования (9 лет) для выпускников прежних лет, в том числе, для лиц, участвующих в аттестации экстерном, а также для тех, кто по уважительной причине не смог участвовать в первом туре выпускного экзамена девятых классов, сообщили в четверг в ГЭЦ.

Экзамены будут организованы в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

С 11 апреля лица, участвующие в этих экзаменах, смогут распечатать «пропускной лист на экзамен». Экзамены во всех учебных заведениях начнутся в 13:00.

Придя на экзамен, учащиеся должны иметь при себе: пропускной лист на экзамен, оригинал документа, удостоверяющего личность. Граждане Азербайджана, включая учащихся до 16 лет - удостоверение личности, иностранцы и лица без гражданства - удостоверение, выданное Государственной службой миграции, иностранные граждане, получившие статус беженца, и их члены семьи - удостоверение беженца. Учащиеся без фотографии в удостоверении личности вместе с другими документами должны представить справку, выданную образовательным учреждением с вклеенной фотографией (3х4см), заверенной печатью.

(Текст: Кямаля Сеидова)