Международные эксперты прибыли в Турцию в рамках расследования инцидента с химоружием в Сирии
2017-04-13 13:12 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Турцию в рамках расследования предполагаемого применения зарина в сирийской провинции Идлиб, сообщают в четверг турецкие СМИ.
Эксперты встретятся с пострадавшими от предполагаемой химатаки сирийцами, доставленными на лечение в Турцию, проведут соответствующие исследования.
4 апреля "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщил о предполагаемой химатаке в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, десятках погибших мирных жителей.
Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
(Автор: Орхан Гулузаде)
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