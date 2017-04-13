Мэр Киева: «В ближайшее время между Азербайджаном и Украиной будет подписан ряд документов»

2017-04-13 13:28 | www.apa.az | 3

«В ближайшие месяцы между Азербайджаном и Украиной будет подписан ряд документов».

Как сообщает АПА, об этом заявил находящийся с визитом в Баку мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что остался доволен встречей с Ильхамом Алиевым. По его словам, это сотрудничество должно стать еще более тесным.

В.Кличко отметил, что несколько лет назад в Баку на высоком уровне был проведен конкурс «Евровидение». По его словам, для того чтобы на высоком уровне провести этот конкурс в Киеве он намерен изучить опыт Азербайджана: «Я поговорил с генеральным архитектором города Баку. Генеральный архитектор Киева должен приехать сюда и многому поучиться. Это важная часть обмена опытом. Также мы обсудили сферу развития бизнеса. Например, открытие в Азербайджане украинских магазинов, работу заправок компании SOCAR, которая является лидером на украинском энергетическом рынке».

В.Кличко пригласил главу ИВ Баку Гаджибалу Абуталыбова на «Евровидение» в Киеве.