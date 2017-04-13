В Киеве автомобиль Савченко сбил пожилую женщину

2017-04-13 13:30 | www.apa.az | 3

Автомобиль, в котором ехала депутат Верховной рады Надежда Савченко, сбил пожилую женщину в Киеве.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, фотографии опубликованы на странице группы «Троещина ВК».

«10 минут назад (9:00. 13 апреля) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку (Драйзера 4)», — говорится в сообщении.

На фотографиях видно, что на место прибыли автомобиль патрульной полиции и машина скорой помощи, сама Савченко вышла из машины, подошла к пострадавшей и попыталась ей помочь.

По информации, появившейся в комментариях, пенсионерка получила вывих ноги.