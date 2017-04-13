В Азербайджане сохранится ветреная погода

2017-04-13 13:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами ожидается слабый туман, вечером и ночью в некоторых местах полуострова прогнозируется морось. Порывистый юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем - 14-19, местами - 22-24 градуса тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 75-85, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана, в основном в западных ожидаются грозовые дожди. Порывистый западный ветер.

Ночью - 3-8, днем - 18-23, в горах ночью - 0-5, днем - 10-15 градусов тепла.

С 14 по 16 апреля, в основном в северных и западных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Местами прогнозируются грозы, град, на горных территориях возможен снег. Порывистый западный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова)