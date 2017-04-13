В Петербурге за содействие терроризму арестовали курсанта ВКА

2017-04-13 13:33 | www.apa.az | 3

Курсант Военно-космической академии имени Можайского взят под стражу по подозрению в содействии терроризму.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда Екатерина Савченко.

Вадим Осипов арестован на два месяца, до 9 июня включительно. Постановление суд вынес еще 10 апреля.

Детали уголовного дела не раскрываются, известно лишь, что курсант обвиняется по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование ведет военное следственное управление СК РФ по Ракетным войскам стратегического назначения. Комментарий от управления РИА Новости оперативно получить не удалось. В академии Можайского заявили, что не владеют информацией об аресте своего курсанта.

Шестого апреля в Северной столице задержали шестерых предполагаемых пособников смертника, устроившего взрыв в петербургском метро: Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Еще двоих подозреваемых — Шохиста Каримова и Содика Ортикова — задержали в Москве.

Третьего апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще одну бомбу, заложенную на станции "Площадь Восстания", вовремя обезвредили. По информации СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По последним данным, в результате взрыва погибли 15 человек, включая смертника.

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, основанная в 1712 году как Военная инженерная школа, готовит специалистов для ВКС, а также других видов и родов Вооруженных сил по 40 специальностям. Среди выпускников вуза — бывший замминистра обороны Владимир Поповкин и летчик-космонавт Юрий Шаргин.