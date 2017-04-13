Президент Азербайджана дал поручение о создании специальной комиссии для выяснения ситуации в связи с мечетью Hacı Cavad

2017-04-13 13:57 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для выяснения ситуации в связи со сносом находящейся в Ясамальском районе на улице Абдуллы Шаига, 79 мечети Hacı Cavad.

Об этом АПА заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов заявил, что президент Ильхам Алиев выразил беспокойство в связи с ситуацией, сложившейся вокруг вопроса о сносе мечети: «Глава государства, учитывая реакцию верующих, дал поручение до полного выяснения всех вопросов приостановить снос мечети, всестороннее изучить вопрос, объективно оценить техническое состояние здания и с целью представления соответствующих предложений создать комиссию».

По словам А.Гасанова, после обретения Азербайджаном государственной независимости одним из основных направлений государственной политики стали защита и развитие религиозно-культурного наследия народа, обеспечение свободы совести и вероисповедания, в соответствии с требованиями современного периода усовершенствование законодательства, которое регулирует отношения государство-религия, ремонт и восстановление религиозных памятников, мечетей, домов поклонения, создание необходимых условий для того, чтобы каждый гражданин мог совершать религиозные обряды.

«Общенациональный лидер Гейдар Алиев, который с большим почтением относился к национально-культурным и религиозным ценностям, несмотря на ограниченные возможности в первые годы обретения страной независимости уделил особое внимание восстановлению пришедших в непригодное состояние мечетей, деятельность которых была остановлена в советское время. Согласно подписанному Гейдаром Алиевым в 1994 году распоряжению, разрушенный комплекс мечети в Бибиэйбате был восстановлен в 1998 году.

Работа по восстановлению религиозных памятников, которая началась во время правления общенационального лидера Гейдара Алиева, приобрела более широкий масштаб и продолжается Ильхамом Алиевым и Фондом Гейдара Алиева.

Мечети Тезепир, Ичеришехер Джума, Хазрат Мухаммед, Аждарбей, Шамахы Джума, комплекс Гянджа Имамзаде и десятки других религиозных памятников и мечетей были капитально отремонтированы и отреставрированы государством. Кроме того, была построена самая большая и современная мечеть на Кавказе – Мечеть Гейдар. В рамках проекта «Адрес толерантности – Азербайджан» Фондом Гейдара Алиева были восстановлены многочисленные мечети и места поклонения.

В общем, если в период СССР в Азербайджане функционировали 17 мечетей, то к началу 2017 года их число составило 2166. В настоящее время 306 мечетей в стране охраняются государством как исторические памятники.

В Азербайджане, тесно связанном с религиозно-культурными ценностями Ислама, религиозные праздники отмечаются на государственном уровне, создаются все условия для выполнения религиозных обрядов. Не случайно в нашей стране, славящейся как центр религиозной толерантности, впервые в Мечети Гейдар был совершен совместный намаз. В Азербайджане никогда не было религиозной и национальной дискриминации, представители всех народов жили в условиях мира и взаимопонимания. Президент Ильхам Алиев многократно говорил, что это наш образ жизни, самый оптимальный путь к прогрессу.

Азербайджан также проводит в мире важные мероприятия в сфере пропаганды исламской культуры, ведет открытую борьбу с исламофобией. Президент Ильхам Алиев в рамках зарубежных визитов, на международных мероприятиях с достоинством представляет Исламский мир, резко критикует проявления исламофобии в своих выступлениях, вносит практический вклад в поощрение культурного наследия Ислама и идеи мультикультурализма. Создание Исламского отдела в известнейшем французском музее Лувр, организация в Ватикане выставки, пропагандирующей культуру Ислама, очень важные шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении. Совсем не случайно, что Баку при поддержке ISESCO был объявлен городом Исламской культуры в 2009 году, а также наш древний город Нахчыван в 2018 году будет представлять Азербайджан во второй раз в этом статусе.



Азербайджан, объявив 2017 год – «Годом Исламской солидарности», организовывает многочисленные мероприятия по укреплению единства мусульманского мира, чтобы показать всему международному сообществу, что Ислам это религия мира и культуры. Игры Исламской Солидарности, которые пройдут в Баку в мае, будут не только спортивными соревнованиями, но и в то же время днями единства Исламского мира, его солидарности»,- подчеркнул он.

Помощник президента сказал, что в последние годы в стране проводятся широкомасштабные работы по благоустройству и реконструкции, вся социально-экономическая и культурная инфраструктура модернизируется. В Баку закладываются соответствующие современным стандартам парки, аллеи, дороги, строятся новые здания. С этой точки зрения работы по реконструкции на бывшей улице Советская являются составной частью проводимой в столице работы по благоустройству. На этой территории разрушаются старые, непригодные, не имеющие соответствующих коммунальных условий, не соответствующие современному облику столицы дома и социальные объекты. Жителей обеспечивают новым современным жильем в других частях города. Все эти мероприятия, направленные на улучшение жилищно-коммунальных условий населения приветствуются жителями.

А.Гасанов, учитывая, что глава государства поручил приостановить снос мечети и соответствующая комиссия по расследованию текущей ситуации начала свою работу, призвал жителей быть более терпимыми, покинуть эту территорию и создать условия для работы комиссии.