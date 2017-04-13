CNN: Разведка США перехватила обсуждение химатаки в Идлибе сирийскими военными

2017-04-13 12:14 | www.oxu.az | 2

Американской разведке удалось перехватить переговоры сирийских военных, которые обсуждали химическую атаку на провинцию Идлиб.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники в военных кругах.

Сообщается, что речь идёт о переговорах, состоявшихся через несколько часов после того, как на город Хан-Шейхун обрушились боеприпасы с ядовитым газом. Неназываемые чиновники США отметили, что нет никаких сомнений в том, что ответственность за атаку несёт президент САР Башар Асад.

Источник CNN подчеркнул, что американские военные не знали о готовящемся нападении на мирных жителей провинции Идлиб.

«США перехватывают такой объём информации в Сирии и Ираке, что большая её часть не обрабатывается, если не происходит чего-то такого, что вынуждает аналитиков исследовать имеющийся у них материал», - отметил телеканал.

Отметим, что сирийские военные продолжают настаивать на своей невиновности. Эту же позицию разделяет и министерство обороны России.

Н.О.