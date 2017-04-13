В Париже попытались поджечь здание штаба Марин Ле Пен

2017-04-13 12:25 | www.oxu.az | 2

В центре Парижа неизвестные пытались поджечь здание, где располагается штаб партии «Национальный фронт», лидером которого является кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает радиостанция RTL.

Инцидент произошел в ночь на четверг. Сотрудники пожарной службы прибыли на вызов около 3.00 (5.00 по Баку). Пожар потушили в кратчайшие сроки, повреждена лишь входная дверь.

Как сообщает радиостанция, ответственность за инцидент взяла группа, называющая себя «Борьба с ксенофобией».

Н.О.