Очень важно, чтобы отношения между Украиной и Азербайджаном становились более тесными - Виталий Кличко (версия 2)

2017-04-13 13:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Очень важно, чтобы отношения между Киевом и Баку, Украиной и Азербайджаном развивались, становились более тесными. Об этом журналистам сказал в четверг глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко, находящийся с визитом в Азербайджане.

По его словам, во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была обсуждена необходимость развития бизнес-сотрудничества стран, отношений в сферах культуры и спорта.

Кличко отметил важность обмена опытом между сторонами в проведении крупных международных мероприятий. "Скоро в Киеве пройдет конкурс "Евровидение", очень интересно получить опыт Азербайджана для того, чтобы провести конкурс на высоком уровне", - сказал он.

По его словам, Киев намерен изучить опыт Азербайджана в области проведения крупных мероприятий в целом, так как Баку провел не одно международное мероприятие.

Как отметил Кличко, Баку на высоком уровне реализовал также проект городской подсветки.

Он сказал, что здания в Баку очень красиво подсвечены, и выразил уверенность в том, что Киев должен перенять этот опыт.

По словам Кличко, Киеву интересен опыт Баку и в сфере архитектурных изменений.

Глава Киевской городской госадминистрации сообщил также, что планируется открытие в Баку магазинов украинской продукции.

Он отметил также важность расширения сети заправочных станций SOCAR в Украине.

По его словам, в ходе встреч в Баку были обсуждены ключевые сферы сотрудничества, и в дальнейшем ожидается подписание договоров в этом направлении.

(Автор: Анаханум Хидаятова)