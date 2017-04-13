Турецкие туркомпании планируют новый авиарейс в Азербайджан

2017-04-13 13:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турецкие туристические Summer Tour и Coral компании планируют начать рейсы из Азербайджана в турецкий туристический город Бодрум, передают в четверг турецкие СМИ.

Ожидается, что Summer Tour начнет с мая чартерные рейсы из Азербайджана в Бодрум 7 дней в неделю, а Coral планирует рейсы в Бодрум два раза в неделю.

Туркомпании ожидают рост азербайджанских туристов в Бодрум.

Также Summer Tour планирует начать в следующим году прямые рейсы из Азербайджана в Аланию.

По данным Института статистики Турции в прошлом году страну посетило более 600 тысячи азербайджанских туристов.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор:)

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