Министр: «TAP сделает Хорватию энергетическим хабом в регионе»

2017-04-13 14:20 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Хорватии Славен Добрович в интервью журналу Caspian Energy. «Мы присутствуем здесь, поскольку мы привержены безопасности поставок и диверсификации газового рынка. В странах Юго-Восточной Европы есть проблема одного доминирующего поставщика, и в недавнем прошлом мы столкнулись с серьезными проблемами, связанными с ценами на газ и его доступностью. По этой причине мы приступаем к реализации проекта строительства плавучего СПГ терминала на острове Крк в Адриатическом море, который также обеспечит дополнительный маршрут поставок газа. Этот проект отвечает не только интересам Хорватии, но и всего региона, а также представляет собой еще одно окно для поставок газа в Евросоюз. Так что мы ожидаем получить уведомление о том, что проект снова включен в список приоритетных проектов. TAP и IAP должны соединиться в Фиери. Это албанский город, расположенный вблизи побережья Адриатического моря. Проект IAP пока на стадии разработки. Проект TANAP завершен приблизительно на 60%, TAP – приблизительно на 30%».



Напомним, что TANAP">TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения «Шахдениз». Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP">TANAP составит 16 млрд. кубометров в год. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Доля SOCAR в проекте TANAP">TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%. Пропускная способность трубопровода TAP составит 10 млрд. кубометров в год. ЗАО ЮГК принадлежит 20%, BP - 20%, Snam - 20%, Fluxys - 19%, Enagás - 16%, Axpo - 5%.