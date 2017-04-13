Песков охарактеризовал беседу Путина с Тиллерсоном

2017-04-13 14:34 | www.apa.az | 3

Общение президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном было конструктивным.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент принял вчера в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел России Лаврова, которые информировали президента о переговорах, которые у них состоялись. Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что стороны «весьма обстоятельно» обсудили вопросы сирийского урегулирования. «Президент изложил наше видение нынешней ситуации и ее перспектив развития. Можно назвать конструктивным тот факт, что можно отфиксировать понимание необходимости поддерживания диалога для поиска решения вопросов», — сообщил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что украинская тема обсуждалась «пунктирно».

Встреча Путина с Тиллерсоном и Лавровым в Кремле состоялась накануне. По итогам переговоров госсекретарь Соединенных Штатов сделал заявление, что Москва и Вашингтон обязаны сделать все для приостановки деградации в двусторонних отношениях. Лавров согласился с американским коллегой, добавив, что «для преодоления барьеров нужны усилия».