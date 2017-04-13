Президент Ильхам Алиев поручил создать специальную комиссию по расследованию ситуации в связи со сносом мечети в Баку

2017-04-13 13:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для всестороннего расследования ситуации вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, расположенной на улице Абдуллы Шаига, 79 в Ясамальском районе Баку, полной объективной оценке технического состояния здания и представлении соответствующих предложений.

Об этом сказал помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что глава государства был обеспокоен ситуацией, создавшейся в связи со сносом мечети. Учитывая реакцию верующих, глава государства дал поручение по приостановлению сноса мечети и созданию специальной комиссии.

Помощник Президента отметил, что после обретения Азербайджаном государственной независимости одним из главных направлений государственной политики стали сохранение и развитие религиозно-культурного наследия азербайджанского народа, обеспечение свободы вероисповедания и совести, совершенствование законодательства, регулирующего отношения государства и религии, в соответствии с требованиями современности, ремонт и восстановление религиозных памятников, мечетей, мест поклонения, создание необходимых условий для удовлетворения религиозных потребностей каждого человека.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, с большим почтением относившийся к национально-духовным и религиозным ценностям азербайджанского народа, в первые годы независимости, несмотря на ограниченные возможности, уделял особое внимание реконструкции и восстановлению мечетей, пришедших в ненадлежащее состояние, деятельность которых была приостановлена в советское время. Согласно распоряжению Гейдара Алиева, подписанному в 1994 году, был заново отстроен и в 1998 году предоставлен в пользование верующим комплекс разрушенной исторической Бибиэйбатской мечети.

Работы по восстановлению религиозных храмов, основы чего были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, впоследствии в более широком масштабе были продолжены Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Фондом Гейдара Алиева. Государством были капитально отремонтированы и реконструированы мечеть «Тезепир», Джума-мечеть и мечеть пророка Мухаммеда в Ичеришехер, мечеть «Аждарбей», Джума-мечеть в Шамахы, комплекс «Имамзаде» в Гяндже и десятки других религиозных памятников и мечетей, а также построена Мечеть Гейдара - самая большая и современная мечеть на Южном Кавказе. Кроме того, в рамках проекта «Адрес толерантности – Азербайджан» Фондом Гейдара Алиева в различных регионах страны были восстановлены многочисленные мечети и места поклонения.

В целом, если в период СССР в Азербайджане действовало всего 17 мечетей, то к началу 2017 года их число достигло 2166. Сегодня со стороны государства в стране охраняются в качестве исторических памятников 306 мечетей.

В Азербайджане, питающем тесную привязанность к религиозно-духовным ценностям ислама, на постоянной основе отмечаются на государственном уровне религиозные праздники, создаются всесторонние условия для отправления религиозных обрядов. Не случайно, что в нашей стране, известной как пространство религиозной толерантности, впервые в истории в Мечети Гейдара был совершен намаз-вахдат (намаз единства). В Азербайджане никогда не было религиозной и национальной розни, представители всех религий жили в условиях мира и взаимопонимания. Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что это наш образ жизни, самый оптимальный путь уверенного движения вперед.

Азербайджан также осуществляет важные меры в сфере пропаганды в мире исламской культуры, ведет открытую борьбу с тенденциями исламофобии. Президент Ильхам Алиев достойно представляет исламский мир в рамках зарубежных визитов, на международных мероприятиях, резко осуждает в своих выступлениях исламофобию, вносит действенный вклад в поощрение исламского культурного наследия и идеи мультикультурализма.

Создание отделения исламского искусства в известном французском музее Лувр, организация в Ватикане выставки, пропагандирующей исламскую культуру, являются очень важными шагами, предпринимаемыми Азербайджаном в этом направлении. Не случайно, что в 2009 году город Баку при поддержке ИСЕСКО был объявлен столицей исламской культуры, а также в 2018 году древний азербайджанский город Нахчыван во второй раз представит Азербайджан в этом статусе.

Объявивший 2017 год «Годом исламской солидарности» Азербайджан организует многочисленные мероприятия для того, чтобы укрепить единство в мусульманском мире, показать всему миру, что ислам является религией мира и культуры. Игры исламской солидарности, которые пройдут в Баку в мае, будут не только спортивным соревнованием, но и днями единства, солидарности всего исламского мира.

Помощник Президента подчеркнул, что в последние годы в республике проводятся широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию, модернизируется вся социально-экономическая и культурная инфраструктура. В городе Баку создаются отвечающие самым современным стандартам парки, аллеи, прокладываются дороги, строятся новые здания. В этом отношении реконструкционные работы, проводимые в Ясамальском районе Баку на территории, называемой «Советская», являются составной частью проводимых в нашей столице работ по благоустройству и созиданию. На этой территории сносятся старые, непригодные к эксплуатации, не имеющие необходимых коммунальных условий, несоответствующие современному облику нашей столицы дома и социальные объекты, граждане обеспечиваются новыми современными квартирами в других местах города. К тому же эти меры, направленные на улучшение жилищно-бытовых условий населения, с удовлетворением воспринимаются жителями.

С учетом данного главой государства поручения по приостановлению сноса мечети и начала работы соответствующей комиссии для расследования существующей ситуации, Али Гасанов призвал собравшихся на данной территории людей проявить выдержку, и, покинув территорию, создать необходимые условия для работы комиссии.