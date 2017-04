Ашуг Самира провела с молодежью флешмоб в Бакинском аэропорту (ВИДЕО)

2017-04-13 13:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный работник культуры Азербайджана, доцент Государственного университета культуры и искусств (ADMİU) , доктор философии по искусствоведению Самира Алиева вместе со студентами ADMİU провела флешмоб в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщили Trend Life в пресс-службе ашуга.

Акция посвящена пропаганде ашугского искусства и поддержке IV Игр исламской солидарности "Баку 2017", которое пройдет 12-22 мая 2017 года. В 5-минутном флешмобе исполнена композиция ашуг Панаха “Ana yurdum”.

"В Азербайджане уделяется большое внимание и забота о развитии и пропаганде национального музыкального искусства. В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включены азербайджанский мугам, азербайджанское ашугское искусство, азербайджанское искусство исполнения на таре. Проведение Исламиады в Баку – это не только спортивное событие мирового масштаба, но и прекрасная возможность рассказать и показать многочисленным гостям о нашей замечательной стране, древней культуре и наследии, архитектурных памятниках и современных зданиях, национальной кухне и традициях", - отметила Самира Алиева и выразила благодарность руководству и коллективу Международного аэропорта Гейдар Алиев за помощь в реализации акции.

(Автор: Вугар Иманов)